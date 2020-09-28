Уголовное дело возбудили по факту изнасилования женщины в столице

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, Голубинская улица Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в главном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел 25 сентября 2020 года возле дома на Голубинской улице.

— Молодой мужчина совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой жительницы столицы, — отметили следователи.

Позже они задержали подозреваемого в совершении преступления гражданина 1995 года рождения. СК потребует у суда заключить мужчину под стражу, расследование дела продолжается, говорится на официальном сайте ведомства.

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