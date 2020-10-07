Грабители похитили ювелирные изделия и миллион рублей из дома в Реутове

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В подмосковном городе Реутове неизвестные ограбили жилой дом, расположенный на проспекте Мира.

Злоумышленники украли золотые ювелирные изделия и все деньги, которые нашли в помещении. По предварительной информации, грабители вынесли из дома не менее миллиона рублей.

В настоящее время обстоятельства ограбления выясняют сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что ювелирные изделия на сумму 900 тысяч рублей похитили у столичной пенсионерки. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

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