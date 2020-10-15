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Более двух миллионов рублей украли из сейфа у пенсионерки в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более двух миллионов рублей украли из сейфа у пенсионерки в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, квартал № 163Карта всех событий

В Москве в поселении Первомайском у пенсионерки из сейфа украли более двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в четверг, 15 октября.

По данным полиции, кража произошла в ночь с 13 на 14 октября. Неизвестный пробрался в частный дом пожилой женщины и из сейфа похитил 250 тысяч рублей, 22 тысячи долларов США, а также золотые украшения. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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