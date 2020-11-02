В окружении Цивина и Дрожжиной рассказали об их многолетнем «бизнесе»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

С начала 1990-х годов артист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина имели постоянный «бизнес», связанный с уходом за пожилыми актерами. Об этом друг Цивина, киновед Александр Шпагин заявил в эфире НТВ.

Как пояснил знакомый звезд, они договаривались с артистами преклонного возраста, что будут ухаживать за ними и при этом брать их квартиры в ренту. Между Цивиным, Дрожжиной и теми, кому они поставляли такие услуги, устанавливалось «хорошее доверие», утверждает Шпагин.

За заботу актеры оставляли паре свое жилье, добавляет киновед. По его словам, так, например, поступила народная артистка СССР Лидия Смирнова.

— Это была одна из первых их фигурантов, скажем так. И всегда это было предельно честно, мы это все знали, они, кстати, не афишировали это никогда, — отметил Шпагин.

Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что из-за махинаций артистов дочь актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году, потеряла две квартиры и доли еще в одной, а также лишилась крупной суммы денег. В настоящее время на спорное имущество наложен арест, а аферистам грозит до десяти лет тюрьмы.

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