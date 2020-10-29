Артистка Дрожжина и ее супруг согласились вернуть имущество семье Баталова

Алексей Баталов / Фото: Гусева Евгения

Артистка Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин согласны вернуть имущество семье актера Алексея Баталова. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил адвокат пары Анатолий Кучерена.

Он уточнил, что на данный момент имущество находится на хранении у Дрожжиной.

— Да, мои подзащитные готовы вернуть это имущество: одну треть доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение там же и квартира по 1-му Самотечному переулку. Все это принадлежит Баталовым, — цитирует юриста ТАСС.

Он также отметил, что договор ренты, который с членами семьи актера заключила Дрожжина, до сих пор действует. По словам адвоката, вдова Баталова не хочет принимать имущество обратно.

— А потому следователь не хочет снимать арест с данных объектов собственности, — заключил Кучерена.

Ранее вдову и дочь Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи актера. В ходе расследования уголовного дела следователи допросили несколько важных свидетелей. Кроме того, они запросили регистрационные дела по объектам недвижимости. В финансово-кредитные организации были отправлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. На спорное имущество наложен арест.

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