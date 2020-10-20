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Михалков предложил создать фонд помощи семьям артистов в трудной ситуации
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Михалков предложил создать фонд помощи семьям артистов в трудной ситуации

Юлия Ямпольская

Звезды

Режиссер Никита Михалков выступил с предложением создать организацию, призванную помогать семьям известных деятелей культуры в случае их смерти или серьезной болезни. В пример он привел вдову и дочь артиста Алексея Баталова, которых обманули мошенники, после чего они оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Михалков отметил, что фонд может сделать жилье домом-музеем актера, официально это зафиксировать, и таким образом защитить его родных, передает ТАСС.

— Гитана, вдова Баталова, бывшая артистка цирка, ей 85 лет. Всю жизнь, выйдя замуж за Алексея Владимировича, она была за его спиной. Она так и осталась той самой наивной прекрасной цыганской актрисой, которая безоглядно бросила все — карьеру, цирк — все, что любила, и пошла за ним. У них родилась девочка, не очень здоровая, но очень талантливый человек», — рассказал режиссер.

Ранее стало известно, что вдову и дочь Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи актера. В ходе расследования уголовного дела следователи допросили несколько важных свидетелей. Кроме того, они запросили регистрационные дела по объектам недвижимости. В финансово-кредитные организации были отправлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. На спорное имущество наложен арест.

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Он снялся в более чем 40 фильмах, среди которых картины, ставшие классикой отечественного кинематографа: «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Зонтик для новобрачных» и многие другие.

За свои заслуги был удостоен ряда государственных премий СССР и РФ.

15 июня 2017 года Баталов скончался в Москве на 89-м году жизни.

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