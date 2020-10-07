Деятели культуры и политики поделились любимой литературой

Слева направо: председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, телеведущая Арина Шарапова и зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 6 октября, на Страстном бульваре открылась литературная выставка «Подари любимую книгу». Среди ее экспонатов — книги, которые отобрали известные представители отечественной культуры и политики.

На стендах выставки — фотографии ее участников, обложки их любимых книг и слова, объясняющие, почему именно эту книгу они рекомендуют читателям, считают ее важной и ценной. А сами книги с дарственной надписью деятелей культуры и политики будут храниться в фонде Библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова, которая выступила одним из организаторов выставки.

Так, например, телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова для выставки отобрала повесть Елены Ильиной «Четвертая высота».

— Благодаря главной героине уже в детстве я поняла, что сила духа — важная составляющая характера. И еще — не предавать. Книги о молодых героях закалили многих из мое го поколения, — отметила Шарапова.

Народный артист России Евгений Миронов сделал свой вклад в выставку в виде книг братьев Вайнеров.

Режиссер Никита Михалков выбрал «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина. А Захар Прилепин — произведения Гайто Газданова. Есть на выставке и личная, семейная история. Книга Сергея Орлова «Потомок наш еще о нас вспомянет...» — сборник стихов деда заместителя председателя Мосгордумы Степана Орлова.

— Мой дед — прекрасный русский поэт, который, будучи студентом, в самом начале войны добровольцем ушел в народное ополчение. Был командиром танкового взвода. Три раза горел в танке. А в его поэзии — война, Победа, наша история, — поделился Степан Орлов.

Основная миссия проекта — вернуть книге как лучшему подарку былой престиж.

— На примере личного опыта наших знаменитых соотечественников хотим показать, что дарить книгу — это умно, модно и актуально, — рассказал директор библиотеки Владимир Семенов.

Кстати, присоединиться к выставке «Подари любимую книгу» может любой желающий. Для этого нужно передать в фонд выставки одну или несколько книг с дарственной подписью. Они также встанут на полку с подарками известных людей. Выставка продлится до 2 ноября.

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