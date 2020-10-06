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Детскую школу искусств построили в столичном районе Печатники
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Детскую школу искусств построили в столичном районе Печатники

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, улица Гурьянова, 83с1 Карта всех событий

Строительство школы искусств для детей имени Глинки завершили в столичном районе Печатники. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории.

— Строительство детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся, но и открыть новые отделения хореографии и изобразительного искусства, — отметил Загрутдинов.

Объект визуально делится на две части, одна из которых будет четырехэтажной, а другая — трехэтажной. Внутри оборудуют зрительный зал и стеклянную галерею для выставок. Фасад украсили изображениями нот.

Также слева от входа создадут нотную фразу, представляющую собой отрывок из хора «Славься» оперы «Иван Сусанин».

В подвале школы искусств расположат технические и административно-хозяйственные помещения, там будут храниться реквизиты и музыкальные инструменты. На первом этаже появятся кабинеты администратора и медика, классы сольфеджио, хоровых занятий, музыкальной литературы и другие.

На втором этаже оборудуют зал для занятий хореографией и ритмикой, классы оркестровых и инструментальных занятий и зрительный зал. Помещения третьего этажа выделят для кабинетов инструментальных занятий и камерный зал, на четвертом этаже также будут расположены библиотека, изостудия и прочие кабинеты.

Школа будет рассчитана на 300 посещений в смену, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Читайте также: Пустующее здание в Новой Москве отдадут под Детскую школу искусств

детские школы искусствстроительствоРафик Загрутдинов
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