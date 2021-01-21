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Ограничения на работу детских развлекательных центров в столице отменят с 22 января
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Ограничения на работу детских развлекательных центров в столице отменят с 22 января

Ксения Монахова

Город

В Москве с 22 января снимаются ограничения на работу детских развлекательных центров. Об этом в четверг, 21 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

По словам главы города, также отменяются ограничения на работу дневных лагерей, детских комнат в торгово-развлекательных центрах, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми.

— Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50 процентов общей вместимости соответствующих помещений, — сообщается в указе главы города.

Ранее стало известно, что с 22 января к обычному режиму возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения.

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