В Москве отменили ряд ограничений для театров и кинотеатров

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 22 января. Об этом в четверг, 21 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Вместительность учреждений увеличили с 25 процентов до 50.

— Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25 процентов до 50 процентов общей вместимости зрительного зала, — сообщается в указе мэра.

Ранее глава города сообщил, что колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы с 22 января.

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