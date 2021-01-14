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Сергей Собянин сообщил, когда Москва может вернуться к нормальной жизни
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин сообщил, когда Москва может вернуться к нормальной жизни

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут делать прививки от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в четверг, 14 января, в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Собянин выразил надежду, что заболеваемость в столице уменьшится раньше мая. В конце января — феврале будет видна уже более стабильная динамика снижения заболеваемости.

— Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц, — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от того, как активно горожане будут прививаться от коронавируса.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Он отметил, что решение об ослаблении или продлении ограничений в Москве будет приниматься на следующей неделе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

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