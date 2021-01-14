Власти Москвы расширят категории лиц, которым можно сделать прививку от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы будут расширять категории лиц, которым можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что каждую неделю в столице открывается вакцинация от коронавируса для новых категорий граждан.

— Мне кажется, уже 99 процентов москвичей попадают под эти категории. Будем дальше их расширять, — отметил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Он отметил, что решение об ослаблении или продлении ограничений в Москве будет приниматься на следующей неделе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

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