Около 140 тысяч человек привились от коронавируса в Москве
В настоящее время около 140 тысяч человек поставили прививку от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в четверг, 14 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в городе могут увеличить число прививочных пунктов и срок записи на вакцинацию от коронавируса.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Он отметил, что решение об ослаблении или продлении ограничений в Москве будет приниматься на следующей неделе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Глава РФПИ оценил возможную долю «Спутника V» на зарубежных рынках