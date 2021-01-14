Около 140 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В настоящее время около 140 тысяч человек поставили прививку от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в четверг, 14 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в городе могут увеличить число прививочных пунктов и срок записи на вакцинацию от коронавируса.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Он отметил, что решение об ослаблении или продлении ограничений в Москве будет приниматься на следующей неделе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

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