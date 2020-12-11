Кремль оценил возможность локдауна в России из-за коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти России не планируют вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, 11 декабря.

— Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему, — приводит РИА Новости его комментарий.

Он выразил сожаление по поводу того, что ковид «добавил смертности», но отметил, что в настоящее время с этим сталкивается не только Россия, но и весь мир.

Ранее в России зафиксировали новый антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки.

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