В России зафиксирован новый антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России обнаружили коронавирус у 28 585 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 11 декабря.

Это новый максимум по числу случаев ковида за сутки, отмечает оперштаб.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Среди регионов лидерами по количеству заболевших стали Москва (7215), Петербург (3779) и Подмосковье (1370).

Также за последние 24 часа от инфекции скончались 613 человек, еще 26 171 — вылечился.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в РФ были зарегистрированы 2 597 711 случаев заражения коронавирусом и 45 893 летальных исхода, связанных с ковидом. При этом 2 059 840 пациентов переболели и успешно выздоровели.

Ранее были опубликованы данные о числе умерших в октябре россиян с коронавирусом.

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