Каждого четвертого пациента с COVID-19 в Коммунарке госпитализируют в реанимацию

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Каждого четвертого пациента с коронавирусом в Коммунарке госпитализируют в реанимацию. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

По его словам, текущая неделя в больнице была сложной.

ГКБ №40 (Коммунарка). Неделя сложная. Много тяжелых больных. В ОРИТ находится на лечении 246 пациентов (32%), из них на... Опубликовано Denis Protsenko Четверг, 10 декабря 2020 г.

— Много тяжелых больных. В ОРИТ находится на лечении 246 пациентов (32 процента), из них на ИВЛ — 62, НИВЛ — 21, на высокопоточном кислороде — 35, ЭКМО — один, — написал врач в социальной сети Facebook.

Проценко также добавил, что в больницу за минувшие сутки поступили 99 пациентов. Из учреждения выписали 74 человека, а 23 — скончались.

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