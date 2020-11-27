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Проценко назвал главную особенность пациентов с COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Проценко назвал главную особенность пациентов с COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Коронавирус является коварным заболеванием, которое может привести к осложнениям, поэтому не стоит лечиться самостоятельно. Об этом в пятницу, 27 ноября, напомнил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, треть больных с коронавирусной инфекцией умирает от осложнений в первые 72 часа нахождения в медицинском учреждении.

— Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме, — цитирует Проценко «Стархит».

Он также отметил, что среди таких бактерий золотистый стафилококк и пневмония.

Коллеги главного врача уверены, что к устойчивости опасных бактерий, иногда не реагирующих на лечение, может привести злоупотребление такими препаратами, как антибиотики.

— Большую проблему стали представлять дрожжеподобные грибы типа кандиды, которые все чаще регистрируются при коронавирусе. Последние исследования мокроты при пневмониях показали выделение большого количества штаммов кандиды при присоединении бактериальной инфекции, которая до 73 процентов случаев устойчива к антибиотикам и часто является причиной смерти пациентов, — заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что более 890 пациентов проходят лечение в больнице в Коммунарке.

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