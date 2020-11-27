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Врач рассказал об эффективном способе реабилитации после коронавируса
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Врач рассказал об эффективном способе реабилитации после коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

Специальный массаж, который помогает увеличить содержание кислорода в крови, является эффективным методом реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил заслуженный врач России, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

Он отметил, что массаж обычно делают больным с хроническими обструктивными болезнями легких. Специалист объяснил, что после процедуры увеличивается процент содержания кислорода в крови — она начинает циркулировать быстрее и несет кислород по всему организму.

Эксперт добавил, что массаж необходимо выбирать индивидуально, в соответствии со степенью поражения легких. Для того, чтобы достичь максимального эффекта, стоит сочетать его с другими видами лечения, передает Sputnik.

Врач предостерег от того, что нельзя прибегать к процедурам без назначения специалиста.

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