Биолог назвала главный недостаток вакцин от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Полноценные клинические испытания вакцин против коронавируса смогут провести только пионеры разработки. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, те, кто начнет испытания позже, не смогут это сделать из-за массовой вакцинации других.

— В правильных испытаниях должна быть экспериментальная группа и контрольная. Теперь представим, что люди пошли на испытания и попали в группу, которым дают плацебо. При этом начинается повальная вакцинация. Как себя будет чувствовать человек? Наверное, захочет выйти из испытаний и вакцинироваться, и это его право, — уточнила специалист.

Она также добавила, что во время вакцинации среди людей растет процент тех, у кого появляется иммунитет. Таким образом, уровень заболеваемости снижается.

— Клинические исследования вакцины будут конкурировать с массовой вакцинацией. Поэтому самые большие шансы на то, чтобы получить точное представление об эффективности своих вакцин, у тех компаний, что первыми вступили в вакцинную гонку, — цитирует Баранову РИА Новости.

Специалист также рассказала, что над созданием вакцины, кроме России, США и Великобритании, работают Куба и Казахстан.

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