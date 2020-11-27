Вакцина от коронавируса и кори появится в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывают вакцину, которая будет защищать одновременно от коронавирусной инфекции и от кори.

Как рассказали разработчики, кандидатный препарат против COVID-19 на основе рекомбинантного вируса кори относится к векторным живым вакцинам. В основе средства — штамм вируса кори «Ленинград-16», который разрешен для применения среди детей.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уточнил, что речь идет о высокоаттенуированном, то есть сильно ослабленном штамме. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что «Ленинград-16» применяют в качестве основы для вакцины против кори уже свыше 40 лет.

Вакцинами на основе данного штамма «привито больше половины граждан России и других стран СНГ», кроме того, их экспортировали во многие другие страны мира, рассказал эксперт.

Чтобы сделать вакцину эффективной еще и против возбудителя COVID-19, в РНК вируса кори вставляется ген белка S коронавируса, а потом проводится превращение этой РНК в рекомбинантный вирус кори, уточнил Нетесов.

Создатели вакцины уже приступили к испытаниям с участием лабораторных животных. У них наблюдается выработка организмом специфических антител в ответ на вакцинацию. Назвать сроки перехода к испытаниям с участием добровольцев в «Векторе» пока затрудняются, сообщают «Известия».

Ранее терапевт Минздрава рассказала об испытаниях российской вакцины «Спутник V» от коронавируса с участием пожилых людей.

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