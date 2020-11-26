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Терапевт Минздрава рассказала об испытаниях вакцины «Спутник V» на пожилых людях
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Терапевт Минздрава рассказала об испытаниях вакцины «Спутник V» на пожилых людях

Кирилл Николаев

Здоровье

В ходе испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на пожилых людях не наблюдается значительных нежелательных побочных эффектов. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в эфире телеканала «360».

— Эксперты отмечали антительный ответ у людей старших возрастных групп, — заявила она.

Драпкина отметила, что необходимо дождаться завершения испытаний. Первые результаты будут получены в середине декабря.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эффективность вакцины «Спутник V» превысила 95 процентов на 42-й день после инъекции

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