Эффективность вакцины «Спутник V» превысила 95 процентов на 42-й день после инъекции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эффективность произведенной РФ вакцины от коронавируса «Спутник V» превысила 95 процентов на 42-й день после первой инъекции. Такие данные во вторник, 24 ноября, приводятся на информационном сайте, посвященном вакцине.

Там напомнили, что на 28-й день после введения препарата эффективность была равна 91,4 процента.

— Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95 процентов, — отмечается в публикации.

Как уточняется, в испытании вакцины принимают участие 40 тысяч добровольцев. Первую инъекцию получили более половины из них (22 тысячи человек), свыше 19 тысячам ввели первую и вторую инъекции.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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