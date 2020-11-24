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Мишустин заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной
Фото: government.ru / Сайт Правительства России

Мишустин заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

Юлия Захарова

Общество

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет носить добровольный характер. Такое заявление во вторник, 24 ноября, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он добавил, что возможность привиться важно обеспечить во всех регионах.

— Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять это не будет, — отметил глава кабмина.

Как подчеркнул Мишустин, у каждого региона РФ должно быть оборудование, позволяющие принимать и хранить вакцины, в их числе должны быть контейнеры для перевозки, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется начать с 2021 года. В настоящее время в России выпущены в оборот уже свыше 117 тысяч доз вакцины «Спутник V».

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