Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков объяснил, почему Путин пока не сделал прививку от COVID-19
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Песков объяснил, почему Путин пока не сделал прививку от COVID-19

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от коронавируса в качестве добровольца, а массовой вакцинации в стране пока не проводится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 24 ноября.

— У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании, — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что участие президента страны в испытаниях вакцины от коронавируса является «невозможным», передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент. Кроме того, президент выступил за увеличение количества вакцин, которые выпускаются в гражданский оборот.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова назвала сроки массовой вакцинации от коронавируса в России

Дмитрий ПесковВладимир Путинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте