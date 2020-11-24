Песков объяснил, почему Путин пока не сделал прививку от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от коронавируса в качестве добровольца, а массовой вакцинации в стране пока не проводится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 24 ноября.

— У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании, — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что участие президента страны в испытаниях вакцины от коронавируса является «невозможным», передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент. Кроме того, президент выступил за увеличение количества вакцин, которые выпускаются в гражданский оборот.

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