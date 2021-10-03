Инсульт, диабет и болезнь Альцгеймера: как и почему надо менять пищевые привычки после 45

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После 45–50 лет человеческий организм перестраивается и больше не способен перерабатывать пищу, которая содержит большое количество калорий, консервантов и трансжиров. Чтобы сохранить здоровый организм и подтянутую фигуру, следует исключить из своего рациона продукты, которые в этом возрасте способны спровоцировать развитие таких опасных недугов, как рак, сахарный диабет и болезнь Альцгеймера. О каких продуктах идет речь, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Анны Петровой.

Выпечка, прощай!

По словам эксперта, первое, от чего стоит отказаться людям после 45 лет, — это сладкая выпечка, так как в этом возрасте мучное уже воспринимается организмом как яд в чистом виде. У таких продуктов высокий гликемический индекс, огромное количество трансжиров и сахара. Употребление продукции с подобным составом негативно сказывается на коже, вызывает отечность, замедляет умственную деятельность, портит фигуру. В этот список входят всевозможные булки, торты, пирожные.

— Если вы сластена и жить не можете без сладкого, тогда следует найти альтернативы вредным яствам, которых сегодня много, — это торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, наконец-то мучное можно заменить на сухофрукты, но переедать их тоже не стоит, ведь они калорийные.

В то же время собеседница «ВМ» призывает не отказываться от хлеба. Лучше, конечно, выбирать бездрожжевой, например, гречишный.

Сахар — яд

Следующий блок продуктов, который нужно исключить из рациона после 45 лет, — сахар и его производные: шоколад, конфеты, мармелад, другие кондитерские изделия — все это простые углеводы, которые способствуют развитию таких опасных возрастозависимых заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет, инсульт, ишемическая болезнь сердца, болезнь Альцгеймера:

— Опять же если совсем не можем без сладостей, но имеется желание сохранить свое здоровье, следует искать полезную альтернативу. Постепенно заменяйте шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять шоколад темных сортов, в нем меньше сахара и больше полезных веществ. У людей, которые переедают сладости, помимо риска заполучить упомянутые ранее болезни еще и образовывается так называемое «сахарное лицо». Его видимыми признаками является тусклый цвет лица, появление пигмента, красных пятен, отечность, может появиться истончение бровей, возникает тоничность и вялость.

Консервы опасны

Следует отказаться от различных консервированных продуктов из магазина. Туда входят продукты заготовок, в которых неисчислимое количество консервантов, стимуляторов, подсластителей:

— Все магазинные заготовки — очень вредны, причем в любом возрасте. В них содержатся канцерогены, которые накапливаются в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки, провоцируя болезни и онкологию. Сюда можно включить варенье, соленья, шпроты, консервированный горошек, кукурузу и подобные товары.

Водке — нет

Призвала диетолог также отказаться от алкогольных напитков, поскольку они способствуют набору избыточного веса и негативно сказываются на работе печени.

Без колбаски

Любые виды переработанного мяса — колбасы, бекон, сосиски, копченые изделия — опасны для людей после 45 лет.

— В них много соли, которая задерживает жидкость в организме. К тому же в такой еде немало консервантов, ароматизаторов, трансжиров и даже сахара и различных добавок.

В этой категории продуктов, отметила Петрова, высокая канцерогенность, что повышает риск развития рака.