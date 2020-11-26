Разработчики «Спутник V» предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» предложили британской компании AstraZeneca скомбинировать вакцины при проведении их повторных испытаний. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте вакцины.

Отмечается, что текущая полная схема применения вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62 процента. Разработчики «Спутник V» предложили использовать схему, при которой сочетается укол AstraZeneca и «Спутник V», в основе которого лежит аденовирус человека. Это повысит эффективность препарата.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 26, 2020

Российские разработчики считают, что сочетание российской и британской вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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