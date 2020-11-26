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Разработчики «Спутник V» предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Разработчики «Спутник V» предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины

Кирилл Николаев

Здоровье

Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» предложили британской компании AstraZeneca скомбинировать вакцины при проведении их повторных испытаний. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте вакцины.

Отмечается, что текущая полная схема применения вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62 процента. Разработчики «Спутник V» предложили использовать схему, при которой сочетается укол AstraZeneca и «Спутник V», в основе которого лежит аденовирус человека. Это повысит эффективность препарата.

Российские разработчики считают, что сочетание российской и британской вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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