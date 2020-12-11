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Опубликованы данные о числе умерших в октябре россиян с коронавирусом
Фото: youtube.com / ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

Опубликованы данные о числе умерших в октябре россиян с коронавирусом

Ростислав Зубков

Общество

В октябре в России умерли более 22 тысяч человек с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, обнародованные в четверг, 10 декабря.

По информации Росстата, за время второго месяца осени в стране скончался 22 571 человек с COVID-19. Непосредственно вирус стал причиной смерти у 11 630 пациентов. В еще 2266 случаях инфекция могла быть основной причиной летального исхода, однако к настоящему времени это предположение необходимо подкрепить дополнительными медицинскими исследованиями.

Также, отмечают в ведомстве, у 1711 человек COVID-19 не стал причиной смерти, но из-за вируса у людей развились смертельные осложнения других болезней.

Помимо этого, у 6964 пациентов коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Смерть наступила вследствие прогрессирования других недугов.

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