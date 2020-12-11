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Ученый назвал самых опасных распространителей COVID-19 в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученый назвал самых опасных распространителей COVID-19 в России

Юлия Курганова

Здоровье

Самыми опасными распространителями COVID-19 в России являются те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

— Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт, — заявил он.

Ученый отметил, что «суперраспространителем» носителя коронавируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится.

Горелов добавил, что в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного носителя COVID-19.

Он рассказал о случае, произошедшем в Южной Корее. Там женщина пришла в церковь и заразила 1200 человек. Это удалось отследить по смартфонам, передает портал Lenta.ru.

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