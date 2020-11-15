Вирусолог рассказал об иммунитете к COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество заразившихся коронавирусом растет каждый день. Однако некоторые люди, перенесшие инфекцию, считают, что уже не заболеют коронавирусом благодаря антителам. Вирусолог в интервью «360» поделился своим мнением на этот счет.

По словам доктора биологических наук, профессора МГУ Алексея Аграновского, каждый, кто переболел коронавирусом, вырабатывает два типа белков-антител в качестве ответной реакции организма. Одни вырабатываются во время болезни и атакуют возбудителя, а другие — после выздоровления.

— Последние действительно в будущем могут защитить от коронавируса, — заявил специалист. Но такая защита не бесконечна. Через пять месяцев количество антител падает, и человек опять может заразиться.

Кроме того, профессор обратил внимание, что большое заблуждение считать, что переболевший человек уже не заразен. Как сказал Аграновский, переболевшие люди без масок — одни из самых опасных распространителей инфекции.

Более того, до сих пор ученым не удалось выяснить, сколько антител нужно, чтобы обеспечить человеку достаточный иммунитет от повторного заражения.

Поэтому, как считает профессор, маски необходимо носить всем: здоровым — чтобы не заразить, а носителям — чтобы не стать переносчиками инфекции.

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