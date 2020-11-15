Мишустин на год продлил упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса продлили на год. Соответствующее решение закреплено постановлениями правительства.

Ранее упрощенный порядок вводился до 1 января 2021 года. Теперь его продлили до 2022 года.

— Вопрос обсуждался на заседании координационного совета при правительстве 2 ноября. По словам Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий, — говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что упрощенная процедура помогает получить необходимые документы для препаратов и изделий в максимально короткие сроки.

Ранее в Кремле назвали недопустимым возникший в ряде регионов России на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств.

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