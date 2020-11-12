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Песков назвал недопустимым возникший в ряде регионов РФ дефицит лекарств
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Песков назвал недопустимым возникший в ряде регионов РФ дефицит лекарств

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов России на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 12 ноября.

Он отметил, что правительство прикладывает все усилия для того, чтобы таких ситуаций не возникало.

— Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли, это недопустимо. И правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать, — сказал пресс-секретарь.

По его словам, главы регионов вводят различные временные ограничения, опираясь на текущую ситуацию. Это происходит в рамках особых полномочий, которые были введены еще весной, в самом начале пандемии, уточнил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что эта практика будет продолжена, но вводятся меры контроля со стороны штаба правительства. Это позволит не допустить возможной ситуации с дефицитом лекарств, передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

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