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Подобно чахотке и онкологии: как коронавирус влияет на продолжительность жизни переболевших
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подобно чахотке и онкологии: как коронавирус влияет на продолжительность жизни переболевших

Наталия Белова

Здоровье

Мы знаем о многих опасных последствиях коронавируса: врачи предупреждают о возможных проблемах сердечно-сосудистой системы, нарушениях работы ЦНС, печени. «Вечерняя Москва» поговорила с медиками и выяснила, как может сказаться перенесенное заболевание на продолжительности жизни людей.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предположил, что продолжительность жизни переболевших коронавирусом действительно может сократиться в случае, если у пациента разовьются различные хронические заболевания, постковидные осложнения:

— Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность. Есть такая болезнь — атеросклероз, когда воспаление сосудистой стенки вызывается холестериновыми бляшками. В случае коронавируса все немного иначе: воспаление сначала провоцирует ковид, а затем уже на воспаленную бляшку будет откладываться холестерин. Запускается системный склероз сосудов.

Подобно чахотке и онкологии: как коронавирус влияет на продолжительность жизни переболевшихФото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Подобное состояние, по словам медика, ведет к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и, соответственно, функционального резерва:

— Именно это и является дорогой к снижению продолжительности жизни, ведь мы существуем именно за счет функционального резерва органов.

Вместе с тем коронавирус может и не привести к таким неприятным последствиям в случае, если болезнь протекала в легкой форме, человек не страдал от серьезных хронических болезней. Проблема в том, что многие не знают о том, что больны, замечает Болибок:

— Уменьшение продолжительности жизни будет заметно у пациентов 40–60 лет, многие из которых уверены в своем здоровье, а точнее, просто не знают о болезнях. Но вот совсем недавно обсуждали случай одного пациента. Мужчина 58 лет считал себя здоровым, только весил 130 килограммов. Люди почему-то убеждены, что ожирение — это не хроническое заболевание. Хотя, очевидно, что избыток веса являлся явно патологическим, необходимо было обращаться к эндокринологу. Этот «здоровый» человек умер за 10 дней от коронавируса.

Врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин убежден, что перенесенный коронавирус в тяжелой форме может провоцировать раннее старение организма:

— Если болезнь протекала тяжело, то какую-то часть жизни она точно заберет. Чтобы выздороветь, организму необходимо подключить систему адаптации, чтобы справиться с новыми условиями и постараться выйти из этого состояния. Когда же происходит срыв адаптации, организм погибает. О том, насколько серьезным окажется сокращение продолжительности жизни, судить пока сложно — необходимы длительные исследования и наблюдение. Бесспорно только одно — коронавирус не пройдет бесследно и точно принесет определенные проблемы в будущем.

Подобно чахотке и онкологии: как коронавирус влияет на продолжительность жизни переболевшихФото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Проблема вируса, по словам медика, в том, что он напрягает организм, заставляя его работать в более усиленном режиме. Уже появились сообщения о том, что у пациентов, перенесших ковид, наблюдаются выпадение волос, седина, одышка, страдают многие внутренние органы.

— Фактически такие изменения происходят уже в пожилом возрасте, но болезнь спровоцировала такое состояние, что людям накинулось порядка 10 лет, — замечает Кондрахин. — Коронавирус провоцирует тромбообразование, повышенную нагрузку на сердце, учащаются случаи сахарного диабета. Все эти проблемы человек должен был приобрести в течение времени, ближе к старости, но сталкивается с ними раньше. Мы переносим инфекцию в короткие недели, а организм реагирует на нее так, словно прошли годы.

Кондрахин отметил, что преждевременное старение провоцирует не только коронавирус, но и другие болезни, требующие от организма экстренно мобилизовать все свои внутренние ресурсы. Чем тяжелее протекает заболевание, тем серьезнее последствия, предупредил врач. Он сравнил это состояние с тем, что переносили чахоточные больные — молодые люди угасали на глазах, начиная выглядеть значительно старше своего возраста. Фактически то же самое наблюдается в случае с онкологией.

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