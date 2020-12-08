Мясо с коронавирусом: медик оценил новую версию происхождения COVID-19

Фото: pixabay.com

Коронавирус не мог попасть в Китай через австралийские стейки, поскольку для жизни вируса необходимы специальные сложные условия. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Китайская газета Global Times опубликовала материал, в котором говорится о том, что коронавирус прибыл в Ухань из Австралии в замороженных стейках.

— Мы помним огромную красивую статью, в которой говорилось о том, что американское правительство поддержало работу китайских ученых по изучению передачи коронавируса человеку еще в 2015 году. Помним, что в Италии и Испании нашли штаммы коронавируса еще в декабре. Так какой смысл придумывать сейчас что-то? Да и на самом деле не так важно, как появился вирус. Важно, как получилось так, что китайцы проглядели сам момент его распространения, — заметил медик.

Кроме того, по его словам, передача коронавируса через стейки, даже замороженные, крайне маловероятна. В условиях транспортировки мяса невозможно добиться условий, при которых вирус оставался бы жизнеспособным:

— Даже вакцину мы храним при температуре минус 18 градусов. Допустим, это было суперзамороженное мясо, но и здесь проблема: вирус не живет на поверхностях. Он погибнет от обезвоживания, нарушения холодовой цепочки. К тому же предположу, что даже китайцы не едят стейки в сыром виде. Допустим, вирус закачали через шприц, как-то изловчились. Но и эта история маловероятная, даже невыполнимая с точки зрения микробиологии: вирус выживает только в живой клетке, в мертвой он быстро погибает.

Фото: twitter.com/XHNews

Кондрахин предположил, что это всего лишь очередная, пусть и неубедительная, попытка Китая реабилитироваться и снять с себя ответственность за распространение коронавируса:

— Лично мне больше понравилась другая их версия — что в страну приезжала делегация американских военных, один из которых был болен ковидом, вот он-то всех и заразил. Правда, когда проводили исследование по секвенированию гена, выяснили, что родство у коронавируса к популяции летучих мышей, а не к человеку. То есть вирус передался именно от них, потому и этот вариант отпадает.

Кондрахин также напомнил, что при упаковке и транспортировке замороженных стейков используется специальный газ, уничтожающий все живые организмы. Он безвреден для людей, но уничтожает все вирусы, потому передача коронавируса через замороженное мясо маловероятна еще и с этой точки зрения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Онищенко рассказал, когда коронавирус уйдет из России