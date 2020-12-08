Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мясо с коронавирусом: медик оценил новую версию происхождения COVID-19
Фото: pixabay.com

Мясо с коронавирусом: медик оценил новую версию происхождения COVID-19

Наталия Белова

Наука

Коронавирус не мог попасть в Китай через австралийские стейки, поскольку для жизни вируса необходимы специальные сложные условия. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Китайская газета Global Times опубликовала материал, в котором говорится о том, что коронавирус прибыл в Ухань из Австралии в замороженных стейках.

— Мы помним огромную красивую статью, в которой говорилось о том, что американское правительство поддержало работу китайских ученых по изучению передачи коронавируса человеку еще в 2015 году. Помним, что в Италии и Испании нашли штаммы коронавируса еще в декабре. Так какой смысл придумывать сейчас что-то? Да и на самом деле не так важно, как появился вирус. Важно, как получилось так, что китайцы проглядели сам момент его распространения, — заметил медик.

Кроме того, по его словам, передача коронавируса через стейки, даже замороженные, крайне маловероятна. В условиях транспортировки мяса невозможно добиться условий, при которых вирус оставался бы жизнеспособным:

— Даже вакцину мы храним при температуре минус 18 градусов. Допустим, это было суперзамороженное мясо, но и здесь проблема: вирус не живет на поверхностях. Он погибнет от обезвоживания, нарушения холодовой цепочки. К тому же предположу, что даже китайцы не едят стейки в сыром виде. Допустим, вирус закачали через шприц, как-то изловчились. Но и эта история маловероятная, даже невыполнимая с точки зрения микробиологии: вирус выживает только в живой клетке, в мертвой он быстро погибает.

Мясо с коронавирусом: медик оценил новую версию происхождения COVID-19Фото: twitter.com/XHNews

Кондрахин предположил, что это всего лишь очередная, пусть и неубедительная, попытка Китая реабилитироваться и снять с себя ответственность за распространение коронавируса:

— Лично мне больше понравилась другая их версия — что в страну приезжала делегация американских военных, один из которых был болен ковидом, вот он-то всех и заразил. Правда, когда проводили исследование по секвенированию гена, выяснили, что родство у коронавируса к популяции летучих мышей, а не к человеку. То есть вирус передался именно от них, потому и этот вариант отпадает.

Кондрахин также напомнил, что при упаковке и транспортировке замороженных стейков используется специальный газ, уничтожающий все живые организмы. Он безвреден для людей, но уничтожает все вирусы, потому передача коронавируса через замороженное мясо маловероятна еще и с этой точки зрения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Онищенко рассказал, когда коронавирус уйдет из России

мясокоронавирускоэффициент распространения инфекции
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте