Клеточная память: как сдача плазмы для больных коронавирусом влияет на иммунитет донора

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Более десяти тысяч москвичей стали донорами плазмы для больных коронавирусной инфекцией. Кто может сдать плазму и как эта процедура влияет на иммунитет доноров, «Вечерней Москве» объяснил пульмонолог, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

Сдача плазмы по своей сути — это донорство крови, говорит он.

— У донора берется кровь, из нее извлекают плазму. Как правило, кровяные элементы отсепарируются от этой массы крови, они вводятся обратно донору. Человек при этом не теряет свои кровяные клетки. А плазма, содержащая иммуноглобулины и коронавирусные антитела, вживляется тем продуктам, которые могут оказывать лечебные действия, когда вводятся больным с ковидом. Это делается для того, чтобы организм больного человека мог легче перенести инфекцию, — отметил пульмонолог.

Есть ли риск для иммунитета донора?

Никакого риска для иммунитета донора плазмы процедура не несет, заверил врач.

— Ослабления иммунитета не будет. Все эти продукты находятся в клеточной памяти организма человека, который уже переболел коронавирусом. У него будут новые антитела вырабатываться, — объяснил Карабиненко.

Кто может стать донором?

Есть общие требования. Во-первых, человек должен уже переболеть коронавирусом и иметь соответствующие антитела. Во-вторых — быть здоровым.

— Донором не каждый человек может стать. У человека, болеющего хроническим вирусным гепатитом B, не возьмут кровь ни на какие процедуры. Не подходят ВИЧ-инфицированные, лица, которые недавно болели тяжелой инфекцией, имеющие сердечное заболевание и почечную недостаточность. Таковые сразу исключаются из доноров, — пояснил Карабиненко.

По его словам, донорами, как правило, становятся молодые люди. При этом донорство происходит исключительно на добровольной основе, добавил врач.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, переливание плазмы с антителами к коронавирусу в два раза снижает вероятность перевода на ИВЛ и на 19 процентов повышает шансы спасти человеку жизнь. В столице донорам выплачивается до 5000 рублей за единовременную сдачу 600 миллилитров плазмы с антителами. Записаться на процедуру можно по телефону +7 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 09:00 до 19:00. На донацию приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди в возрасте от 18 до 55 лет, чей вес составляет более 50 килограммов.

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