Уже 10,5 тысячи москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С апреля 2020 года уже 10,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу нового типа. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города поделился историями некоторых доноров.

— Юлия Серегова кровь для городских больниц сдает уже три года. Болезнь перенесла в легкой форме, и как только врачи разрешили, снова пришла в пункт переливания. Плазму сдавала дважды. Пойдет и еще, если будут позволять титры антител, — рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также мэр Москвы поблагодарил всех доноров, которые помогают многим другим во время пандемии.

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