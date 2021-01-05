Более 380 пациентов с COVID-19 лечатся в столичном центре «Вороновское»
Новая Москва, поселение ВороновскоеКарта всех событий
В столичном клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» лечатся 382 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 5 января, сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 14 человек. С кислородной поддержкой насчитывается 318 пациентов.
За сутки в центр поступили 24 пациента, а 43 человека были выписаны.
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