Более 380 пациентов с COVID-19 лечатся в столичном центре «Вороновское»

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Новая Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В столичном клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» лечатся 382 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 5 января, сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 14 человек. С кислородной поддержкой насчитывается 318 пациентов.

За сутки в центр поступили 24 пациента, а 43 человека были выписаны.

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