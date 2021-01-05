Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные росгвардейцы стали донорами плазмы крови для больных COVID-19
Фото: rosgvard.ru

Столичные росгвардейцы стали донорами плазмы крови для больных COVID-19

Кирилл Николаев

Город

Переболевшие коронавирусной инфекцией сотрудники столичной Росгвардии сдали плазму крови для пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Сдача плазмы прошла в Центре крови имени О. К. Гаврилова. По словам заведующей отделением переливания крови Городской клинической больницы № 52 Оксаны Карповой, ковидная плазма является эффективным методом для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, особенно среди людей со средней степенью тяжести заболевания.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Годность к донорству определяется по исследованию крови, наличию антител в необходимом количестве, а также по наличию и отсутствию хронических заболеваний. Человек допускается к донорству только после прохождения необходимых клинических исследований.

Читайте также: Столичные росгвардейцы помогли девушке, которая потеряла сознание

Росгвардиякоронавирусдоноры плазмы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Все мнения
О проекте