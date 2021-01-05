Столичные росгвардейцы стали донорами плазмы крови для больных COVID-19

Фото: rosgvard.ru

Переболевшие коронавирусной инфекцией сотрудники столичной Росгвардии сдали плазму крови для пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Сдача плазмы прошла в Центре крови имени О. К. Гаврилова. По словам заведующей отделением переливания крови Городской клинической больницы № 52 Оксаны Карповой, ковидная плазма является эффективным методом для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, особенно среди людей со средней степенью тяжести заболевания.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Годность к донорству определяется по исследованию крови, наличию антител в необходимом количестве, а также по наличию и отсутствию хронических заболеваний. Человек допускается к донорству только после прохождения необходимых клинических исследований.

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