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Столичные росгвардейцы помогли девушке, которая потеряла сознание
Фото: rosgvard.ru

Столичные росгвардейцы помогли девушке, которая потеряла сознание

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Вилиса Лациса Карта всех событий

На северо-западе столицы росгвардейцы помогли девушке, которой стало плохо. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в управлении национальной гвардии России по столице.

Уточняется, что правоохранители оказали помощь жительнице, которая потеряла сознание. Инцидент произошел на улице Вилиса Лациса. Сотрудники Росгвардии заметили лежавшую в снегу девушку, после чего оперативно помогли ей и вызвали на место происшествия врачей.

В пресс-службе отметили, что после оказания квалифицированной медицинской помощи москвичку передали родственникам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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