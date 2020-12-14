Росгвардейцы задержали мужчин, устроивших стрельбу на парковке ТЦ в Новой Москве

Фото: rosgvard.ru

Сотрудники Росгвардии задержали троих человек, которые устроили стрельбу на подземной парковке столичного торгового центра. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел на территории Новой Москвы. Росгвардейцы выяснили, что трое распивавших спиртные напитки молодых людей начали стрелять из травматического пистолета по потолку и стенам паркинга.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Нарушителей передали сотрудникам полиции. Ими оказались молодые люди в возрасте от 20 до 28 лет. Оружие изъято.

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