Росгвардейцы задержали злоумышленников, избивших продавца магазина в Москве

Фото: rosgvard.ru

Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, которые избили продавца магазина в Москве. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел на Русаковской улице. К росгвардейцам обратился продавец магазина. Он рассказал, что двое мужчин были застигнуты в момент хищения товара. Продавец попытался их остановить, но злоумышленники избили его.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Подозреваемых задержали во дворе соседнего дома. Ими оказались 35-летний и 38-летний приезжие. Они переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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