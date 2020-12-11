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Росгвардейцы задержали злоумышленников, избивших продавца магазина в Москве
Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы задержали злоумышленников, избивших продавца магазина в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, которые избили продавца магазина в Москве. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел на Русаковской улице. К росгвардейцам обратился продавец магазина. Он рассказал, что двое мужчин были застигнуты в момент хищения товара. Продавец попытался их остановить, но злоумышленники избили его.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Подозреваемых задержали во дворе соседнего дома. Ими оказались 35-летний и 38-летний приезжие. Они переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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