Жителя Подмосковья задержали за хранение оружия и патронов в гараже
Сотрудники полиции изъяли у мужчины в Сергиевом Посаде арсенал оружия и боеприпасов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, полицейские задержали 32-летнего жителя Подмосковья. Он подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. У мужчины изъяли автомат, пистолет-пулемет, пистолет, три магазина и 43 патрона различного калибра. Согласно результатам экспертизы, патроны признаны пригодными для стрельбы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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