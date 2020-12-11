Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителя Подмосковья задержали за хранение оружия и патронов в гараже
Фото: https://pixabay.com

Жителя Подмосковья задержали за хранение оружия и патронов в гараже

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники полиции изъяли у мужчины в Сергиевом Посаде арсенал оружия и боеприпасов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские задержали 32-летнего жителя Подмосковья. Он подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. У мужчины изъяли автомат, пистолет-пулемет, пистолет, три магазина и 43 патрона различного калибра. Согласно результатам экспертизы, патроны признаны пригодными для стрельбы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Полицейский сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

обнаружение боеприпасовМосковская областьзадержание
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Спасись сам

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Все мнения
О проекте