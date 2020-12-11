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Полицейский сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Подмосковье
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Полицейский сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия

Водитель легкового автомобиля сбил девочку восьми лет на 14 километров автодороги Можайск — Клементьево — Руза. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила повреждения. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Установлено, что за рулем находился сотрудник МВД России по Рузскому городскому округу. Он совершал поездку в свободное от работы время. По результатам экспертизы полицейский оказался трезв.

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