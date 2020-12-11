Полицейский сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Водитель легкового автомобиля сбил девочку восьми лет на 14 километров автодороги Можайск — Клементьево — Руза. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила повреждения. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Установлено, что за рулем находился сотрудник МВД России по Рузскому городскому округу. Он совершал поездку в свободное от работы время. По результатам экспертизы полицейский оказался трезв.

Читайте также: Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Новой Москве