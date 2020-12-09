Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Новой Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, посёлок Рогово, улица Берёзки, 8к1 Карта всех событий

В поселении Роговском водитель иномарки насмерть сбил пожилого мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 9 декабря.

Уточняется, что ДТП произошло 8 декабря в 20:25 по адресу улица Березки, дом № 8а.

— Неработающий, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пенсионера, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 66-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

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