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Пять пассажиров маршрутного такси пострадали после ДТП в Подмосковье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пять пассажиров маршрутного такси пострадали после ДТП в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Пять человек получили травмы в результате аварии в Подмосковье. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на четвертом километре автодороги Москва — Касимов. В результате столкновения двух автомобилей и маршрутного такси пострадали пять пассажиров маршрутки. Им оказывается необходимая помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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