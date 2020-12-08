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Водитель легковушки сбил двух человек на пешеходном переходе в Люблине
Фото: depositphotos.com

Водитель легковушки сбил двух человек на пешеходном переходе в Люблине

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля Kia совершил наезд на двух жительниц столицы на юго-востоке города. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Ставропольская.

По предварительным данным, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Одна из пострадавших отказалась от госпитализации в медицинское учреждение, вторую осматривают врачи, передает агентство городских новостей «Москва».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства инцидента.

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