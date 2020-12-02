Таксист сбил пешехода на юге Москвы
Россия, Москва, Дубининская улица, 96 Карта всех событий
Автомобиль такси совершил наезд на пешехода в Даниловском районе Москвы.
Как уточнили в городских экстренных службах, инцидент произошел в районе дома 96 по Дубининской улице. Водитель автомобиля такси скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Информация о состоянии пострадавшего выясняется, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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