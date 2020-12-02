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Таксист сбил пешехода на юге Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Таксист сбил пешехода на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Дубининская улица, 96 Карта всех событий

Автомобиль такси совершил наезд на пешехода в Даниловском районе Москвы.

Как уточнили в городских экстренных службах, инцидент произошел в районе дома 96 по Дубининской улице. Водитель автомобиля такси скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Информация о состоянии пострадавшего выясняется, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Таксинаезд на пешеходаМосква
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