Один человек пострадал в аварии на юго-западе Москвы
Россия, Москва, Севастопольский проспект, 51 Карта всех событий
Девушка-водитель получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в столичном районе Котловка.
Как рассказали в экстренных службах Москвы, авария произошла в районе дома 51 по Севастопольскому проспекту. Девушка, управлявшая легковым автомобилем Audi, допустила столкновение с припаркованными машинами.
Повреждены пять автомобилей. Пострадавшая водитель Audi отказалась от госпитализации.
Сотрудники правоохранительных органов уточняют причину и обстоятельства аварии, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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