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Сергей Собянин: Снижение заболеваемости и вакцинация позволяют смягчить ограничения
Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин: Снижение заболеваемости и вакцинация позволяют смягчить ограничения

Ксения Монахова

Город

Сложившаяся ситуация с распространением коронавируса в столице внушает осторожный оптимизм. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге в четверг, 21 января.

По словам главы города, за последнюю неделю каждый день выявляется две–четыре тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Такой показатель значительно меньше, чем в конце декабря 2020 года.

Мэр Москвы отметил, что в городе существенно снизился уровень госпитализации — 1200–1300 человек в день, тогда как в предпраздничные и праздничные дни отправляли на лечение 1500–1800 человек. В коронавирусных госпиталях находятся на лечении 11,8 тысячи человек — это составляет минимальное количество с конца ноября. Помимо этого, свободными остаются более девяти тысяч коек.

— Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей, — заявил Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что с 22 января к обычному режиму вернутся колледжи и досуговые учреждения, а также детские развлекательные центры. Кроме того, столичным театрам и кинотеатрам разрешили заполнять 50 процентов зала.

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