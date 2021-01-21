Удаленную работу и домашний режим в столице продлили до улучшения эпидситуации

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Требования о переводе не менее 30 процентов сотрудников в режим дистанционной работы остается в столице. Об этом в четверг, 21 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он также рассказал, что сохраняются ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек и других заведений.

Также продлен домашний режим для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сообщается в указе мэра.

Данные ограничения будут действовать до существенного улучшения эпидемической ситуации. Глава города уточнил, что транспортные карты жителей столицы старшего возраста разблокируют после прохождения вакцинации от коронавируса.

Ранее он сообщил, что максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 22 января.

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