«Аутоиммунная агрессия»: почему российская вакцина от COVID-19 безопаснее западной

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Moderna и Pfizer, созданы на основе матричных РНК, не использовавшихся ранее для массовой иммунизации населения. А отечественный «Спутник V», напротив, сконструирован по известной и отработанной технологии. В чем основная разница и насколько безопасны иностранные препараты, «Вечерней Москве» рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

— Дело в том, что Pfizer вместе с BionTech производят матричную вакцину. Она состоит из вирусной РНК, заключенной в искусственную капсулу в виде липидной наночастицы. И эту суспензию человеку как раз вкалывают. У наночастиц нет рецептора. Они проникают практически во все клетки организма и затаскивают туда матричную РНК коронавируса, где она и остается. Там не полностью коронавирус, конечно, а белок, который нужно синтезировать. Далее эти клетки на основе матричной РНК начинают синтезировать белок, и на поверхности клетки появляется так называемый спайк-протеин. Клетка, по сути, сама производит вирусный белок, покрывается им и становится чужеродной. И антитела, когда вырабатываются, начинают атаковать собственные клетки, — сказал специалист.

Спайк-протеин — это один из нескольких видов генов, кодирующих структурные белки возбудителя COVID-19. Иммунолог объяснил, что эпителиальные клетки его производят только несколько дней, тогда как клетки других тканей этот протеин могут вырабатывать несколько недель, возможно, месяцев. А к этому времени точно появятся антитела, предназначенные для нейтрализации патогенов. Таким образом, возможна аутоиммунная агрессия против клеток собственного организма, производящих, хоть и медленно, вирусный белок.

В свою очередь, российская вакцина «Спутник V» — векторная, на основе аденовируса. По словам врача, она отличается тем, что у нее есть совершенно конкретная точка приложения — эпителиальные клетки слизистых оболочек. Такие препараты часто используются для профилактики ОРВИ.

— Эпителиальные клетки производят много белков и быстро меняются. Они и спайк-белок будут производить в большом количестве. Поэтому у отечественной вакцины иммуногенность высокая. Но они отработали и уходят, и у нас не остается клеток, которые долго были бы этим вектором заражены и сохранялись бы в таком виде длительное время, в отличие от матричных вакцин, — добавил Болибок.

Специалист констатировал, что на данный момент неизвестны случаи летального исхода от российской вакцины «Спутник V». А от матричных вакцин — что у Moderna, что у Pfizer — были. Технология их создания и применения остается до конца неизученной. Впервые ее стали использовать для масштабной вакцинации людей только в 2020 году.

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